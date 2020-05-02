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Туризм
2020-05-02T11:44
https://ria.ru/20200502/1570888330.html
Российские туроператоры еще надеются в этом году принять иностранцев
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570533846_0:108:3072:1836_1036x0_80_0_0_4c1e024dbe47670127824e703f42f621.jpg
РИА Новости

Российские туроператоры еще надеются в этом году принять иностранцев

11:44 02.05.2020
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© REUTERS / KhamТуристы из Бразилии в аэропорту Ной Бай в Ханое, Вьетнам
Туристы из Бразилии в аэропорту Ной Бай в Ханое, Вьетнам
© REUTERS / Kham
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Туроператоры, которые занимаются приемом иностранцев, не рассчитывают на восстановление потока летом, но не исключают, что в этом году еще будут принимать гостей из других стран, сообщает АТОР.
Правда, по данным экспертов, зимний иностранный турпоток составляет не более пяти процентов от общего годового. Поэтому, даже если границы откроются в этом году, "отыграть" потери летнего сезона за оставшиеся осенне-зимние месяцы года не получится.
В компаниях сообщают, что гости из других стран пока не аннулируют новогодние поездки. Активно иностранцы бронируют туры на 2021 год. Наибольшим спросом пользуется период с апреля по октябрь (традиционно высокий сезон для въездного туризма в России). Поездки планируют туристы из Тайваня, Индонезии, Вьетнама, Таиланда, Сингапура.
Туроператоры стремятся сохранить цены на туры в 2021 году, но некоторые гостиницы, по словам экспертов, поднимают стоимость размещения на 5-20 процентов.
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