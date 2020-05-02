В ДНР заявили, что сбили украинский беспилотник

ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики в субботу сбили беспилотник украинских силовиков, который пытался атаковать населенный пункт в пригороде Донецка, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, в субботу утром силовики "попытались сбросить с беспилотного летательного аппарата осколочный боеприпас на мирные кварталы населенного пункта Спартак (в пригороде Донецка под контролем ДНР - ред.)". "Благодаря действиям военнослужащих подразделений ПВО и расчетов РЭБ Единой системы комплексной защиты "Мантия-АРП" с использованием станции РЭБ "Тритон-М1" украинский беспилотник был сбит, не достигнув цели, а смертоносный боеприпас уничтожен нашими саперами", - сказал представитель ведомства.
В ведомстве заявили, что силовики пытались нанести удар именно по тому району, где накануне погибла мирная жительница, находившаяся в своем дворе.