В ДНР заявили, что сбили украинский беспилотник

По его словам, в субботу утром силовики "попытались сбросить с беспилотного летательного аппарата осколочный боеприпас на мирные кварталы населенного пункта Спартак (в пригороде Донецка под контролем ДНР - ред.)". "Благодаря действиям военнослужащих подразделений ПВО и расчетов РЭБ Единой системы комплексной защиты "Мантия-АРП" с использованием станции РЭБ "Тритон-М1" украинский беспилотник был сбит, не достигнув цели, а смертоносный боеприпас уничтожен нашими саперами", - сказал представитель ведомства.