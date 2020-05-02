В России за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом

"За последние сутки подтверждена информация о 57 летальных случаях с коронавирусом", - говорится в сообщении.

В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом

В России за все время скончались 1222 пациента, уточнили в оперштабе.