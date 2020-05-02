В России за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В РФ за последние сутки скончались 57 пациентов с положительным тестом на коронавирус, всего летальных случаев в стране 1222, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждена информация о 57 летальных случаях с коронавирусом", - говорится в сообщении.
Наибольшее число летальных случаев выявлено в Москве - 37, по два в Пермском и Хабаровском крае, Новосибирской области и республике Адыгея. По одному пациенту скончались в Ингушетии, Удмуртии, Чеченской республике, Калмыкии, Татарстане, Волгоградской, Калининградской, Саратовской, Оренбургской, Орловской и Челябинской областях, в городе Севастополь.
В России за все время скончались 1222 пациента, уточнили в оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф