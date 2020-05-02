Российские кинематографисты рассказали, когда смогут вернуться к работе

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Кинематографисты соскучились по работе, но говорить о безопасности съемок в условиях распространения коронавируса пока рано, сообщили РИА Новости режиссеры и актеры кино.
"Конечно, все устали от вынужденного простоя, но мне бы не хотелось сейчас пойти в кадр, и я бы не рискнула, вдруг ты станешь причиной чьей-то болезни? Артисты могут согласиться сниматься, а могут и нет, у съемочных групп нет такого выбора. Даже те, кто ходит в масках и перчатках, все равно могут заболеть, к сожалению. Вы же понимаете, что ни одна съемочная группа не может снимать в защитных масках и костюмах, как у врачей, на безопасном расстоянии. Сейчас невозможно предсказать, как все будет, мы еще не дошли до критической точки, потом все поймем", - сказала РИА Новости актриса Юлия Пересильд.
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Актриса подчеркнула, что как бы ни просили всех посидеть дома на майских праздниках, все равно люди выйдут на улицы и будут жарить шашлыки - "праздники все покажут".
"В тот момент, когда мы выйдем на съемки, это все уже будет в прошлом и забыто. Все утихнет. На самом деле, мне кажется, что большинство людей очень соскучились по работе, у всех накопился потенциал, все рвутся в бой, в этом смысле даже есть некая благоприятность. Я вообще считаю, что любые проблемы всегда сбалансированы возможностями. Мы никогда не будем в большой прибыли, но и никогда не окажемся в серьезном убытке", – сказал РИА Новости режиссер Андрей Шальопа.
Актер Никита Тарасов считает, что решение о съемках режиссеры, актеры и продюсеры должны принимать, исходя не из указов, а следуя здравому смыслу.
"Я сейчас выступаю как креативный продюсер и режиссер моего дебютного сериала, который сейчас стоит на паузе. Мы проводим онлайн-конференции, обсуждение подготовительного периода, но мы не собираемся форсировать события, делать это раньше, чем это будет возможно. Это должно быть продиктовано здравым смыслом - не указами правительства, а гражданской позицией", - рассказал РИА Новости Тарасов, не став раскрывать подробности своего проекта.
Тарасов отметил, что в кинематографической среде есть опасения, что в целях производства создатели фильмов будут закрывать глаза на какие-то меры безопасности.
"Мне категорически не хочется так делать, сколько надо, я буду ждать. Здоровье моей команды мне гораздо дороже. Мы уже пропустили нужное нам время съемок, сейчас переписываем сценарий. На начало съемок у нас пока открытая дата. Артисты утверждены, и все они солидарны с открытой датой", - сказал Тарасов.
Он отметил, что как актеру, ему бы хотелось побыстрей вернуться к прежнему ритму жизни с перелетами, чемоданами, недосыпанием, но это не первый кризис на памяти россиян. По его словам, сидение дома - это не самое страшное, что происходило и что может произойти теоретически.
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