Российские кинематографисты рассказали, когда смогут вернуться к работе

"В тот момент, когда мы выйдем на съемки, это все уже будет в прошлом и забыто. Все утихнет. На самом деле, мне кажется, что большинство людей очень соскучились по работе, у всех накопился потенциал, все рвутся в бой, в этом смысле даже есть некая благоприятность. Я вообще считаю, что любые проблемы всегда сбалансированы возможностями. Мы никогда не будем в большой прибыли, но и никогда не окажемся в серьезном убытке", – сказал РИА Новости режиссер Андрей Шальопа.