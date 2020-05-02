Эпидемиолог оценил прогнозы об окончании эпидемии в России

По его мнению, не стоит всерьез полагаться на подобные попытки расчетов, поскольку они являются скорее "упражнениями математиков" и не имеют отношения к реальности. Он указал на то, что прогнозирование на такую отдаленную перспективу сейчас не имеет смысла.