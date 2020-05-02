Эпидемиолог оценил прогнозы об окончании эпидемии в России

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн прокомментировал прогноз сингапурских ученых по окончанию вспышки коронавируса в России.
По его мнению, не стоит всерьез полагаться на подобные попытки расчетов, поскольку они являются скорее "упражнениями математиков" и не имеют отношения к реальности. Он указал на то, что прогнозирование на такую отдаленную перспективу сейчас не имеет смысла.
"Нам бы предсказать ситуацию на три-шесть дней вперед. Это было бы уже замечательно", — отметил Альштейн в комментарии НСН.
Ранее ученые из Сингапура скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России, перенеся его на четыре дня — на 8 августа. До того специалисты предполагали, что эпидемия может закончиться 7 августа, затем дату перенесли на 4 августа.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
Россия занимает седьмое место по числу заболевших. Диагноз COVID-19 поставили 114 431 человеку (прирост за сутки 7,4%), из них выздоровели более 13 тысяч человек, умерли 1169.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.