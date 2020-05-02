На фильм о летчике-истребителе Литвяк собрали почти пять миллионов рублей

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Почти 5 миллионов рублей собрано с помощью краудфандинга для создания военной киноленты о летчике-истребителе Лидии Литвяк, съемки которой должны начаться осенью этого года, сообщил РИА Новости сценарист и продюсер фильма Андрей Шальопа.
"Это серьезное, большое, достаточно высокобюджетное кино - производственный бюджет составляет более 300 миллионов. Собрать такую сумму краудфандингом, по крайней мере до сих пор, еще никому не удавалось. В свое время на фильм "28 панфиловцев" мы собрали 30 миллионов, что являлось гигантской суммой. На сегодняшний день мы собрали почти 5 миллионов рублей, еще у нас было немножко своих собственных средств. Сейчас ведем переговоры с инвесторами и рассчитываем на поддержку государства. Мы, в принципе, начали подготовку к съемкам, которые планируем начать осенью этого года", - рассказал собеседник агентства.
Лидия Литвяк – Герой Советского Союза, вошла в Книгу рекордов Гиннесса как женщина-летчик, одержавшая наибольшее число побед в воздушных боях. Погибла в 1943 году в возрасте 21 года. Посмертно была дважды повышена в звании - до лейтенанта в 1943 году и до старшего лейтенанта в 1990 году.
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