На фильм о летчике-истребителе Литвяк собрали почти пять миллионов рублей

"Это серьезное, большое, достаточно высокобюджетное кино - производственный бюджет составляет более 300 миллионов. Собрать такую сумму краудфандингом, по крайней мере до сих пор, еще никому не удавалось. В свое время на фильм "28 панфиловцев" мы собрали 30 миллионов, что являлось гигантской суммой. На сегодняшний день мы собрали почти 5 миллионов рублей, еще у нас было немножко своих собственных средств. Сейчас ведем переговоры с инвесторами и рассчитываем на поддержку государства. Мы, в принципе, начали подготовку к съемкам, которые планируем начать осенью этого года", - рассказал собеседник агентства.