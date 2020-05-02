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Туризм
2020-05-02T12:24
https://ria.ru/20200502/1570887817.html
Эксперты рассказали, как пандемия изменит правила проживания в отелях
https://cdn23.img.ria.ru/images/152902/82/1529028240_0:106:2000:1231_1036x0_80_0_0_d291a3a6dd3f8e6efea7118eb7bf190e.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, как пандемия изменит правила проживания в отелях

12:24 02.05.2020
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© Depositphotos / DragonImagesТабличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку
Табличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку
© Depositphotos / DragonImages
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Эксперты рассказали, как пандемия коронавируса может изменить правила проживания в отелях, сообщает Express.
Почти во всех странах отели сейчас закрыты, но их менеджмент ищет способы в будущем сделать пребывание гостей более безопасным с санитарной точки зрения. Издание опросило сотрудников крупных гостиничных сетей о возможных изменениях порядка проживания туристов.
Почти все отельеры сказали, что планируют сделать более частой и тщательной дезинфекцию зон и предметов, которыми постояльца пользуются часто. Повышенное внимание уборщики будут уделять мытью дверных ручек, выключателей света, пультам от телевизоров, кнопкам термостатов. Чтобы показать гостям, что после уборки никто не заходил в помещение, номера могут быть опечатаны.
При входе в здание, в зонах интенсивного движения, в лифтах, спортзалах и ресторанах планируется установить дезинфицирующие станции. Также сети рассматривают возможность обеззараживания помещений с помощью специальных распылителей и ультрафиолетового света.
Многие планируют пересмотреть наполнение номеров и часть предметов заменить на цифровые аналоги. В частности, из комнат могут исчезнуть справочник для гостей, фирменные бумажные блокноты и ручки. Взамен гостям предложат электронный каталог, а принадлежности для записей будут выдаваться по запросу.
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Регистрация в отеле может стать полностью бесконтактной. Для выбора номера и получения доступа к комнате с помощью цифрового ключа будет использоваться мобильные приложения на телефонах.
Некоторые сети для сокращения контактов предполагают отказаться от обслуживания в номерах и ввести правило, разрешающее садиться в лифт по одному, если гости селятся не вместе.
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