Эксперты рассказали, как пандемия изменит правила проживания в отелях

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Эксперты рассказали, как пандемия коронавируса может изменить правила проживания в отелях, Эксперты рассказали, как пандемия коронавируса может изменить правила проживания в отелях, сообщает Express.

Почти во всех странах отели сейчас закрыты, но их менеджмент ищет способы в будущем сделать пребывание гостей более безопасным с санитарной точки зрения. Издание опросило сотрудников крупных гостиничных сетей о возможных изменениях порядка проживания туристов.

Почти все отельеры сказали, что планируют сделать более частой и тщательной дезинфекцию зон и предметов, которыми постояльца пользуются часто. Повышенное внимание уборщики будут уделять мытью дверных ручек, выключателей света, пультам от телевизоров, кнопкам термостатов. Чтобы показать гостям, что после уборки никто не заходил в помещение, номера могут быть опечатаны.

При входе в здание, в зонах интенсивного движения, в лифтах, спортзалах и ресторанах планируется установить дезинфицирующие станции. Также сети рассматривают возможность обеззараживания помещений с помощью специальных распылителей и ультрафиолетового света.

Многие планируют пересмотреть наполнение номеров и часть предметов заменить на цифровые аналоги. В частности, из комнат могут исчезнуть справочник для гостей, фирменные бумажные блокноты и ручки. Взамен гостям предложат электронный каталог, а принадлежности для записей будут выдаваться по запросу.

Регистрация в отеле может стать полностью бесконтактной. Для выбора номера и получения доступа к комнате с помощью цифрового ключа будет использоваться мобильные приложения на телефонах.