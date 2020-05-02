Число жертв коронавируса на Филиппинах превысило 600

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Филиппинские медики зафиксировали 24 смерти людей с коронавирусом за сутки, в общей сложности скончались 603 человека, число заразившихся приблизилось к 9 тысячам, сообщает минздрав страны.
За сутки филиппинские медики выявили 156 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заражений достигло 8928. Наряду с этим специалисты отмечают, что в общей сложности выздоровели 1124 человека, прирост составил 40 вылечившихся за день.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
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