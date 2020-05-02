В ЛНР заявили о ранении ребенка в результате обстрела со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в субботу подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Золотое-5 в Донбассе, ранен семилетний ребенок, заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.
"Сегодня утром ВСУ обстреляли Золотое-5. Ранен семилетний ребенок", - заявила Кобцева.
Она уточнила, что ребенка с осколочными ранениями увезли в больницу.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.