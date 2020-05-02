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Распространение нового коронавируса
2020-05-02T11:23
https://ria.ru/20200502/1570887702.html
В Киево-Печерской лавре выявили еще один случай заболевания COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570599869_0:120:3072:1848_1036x0_80_0_0_8914816dea158123f888a07ca4593274.jpg
РИА Новости

В Киево-Печерской лавре выявили еще один случай заболевания COVID-19

11:23 02.05.2020
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© РИА Новости / СтрингерСотрудники Национальной гвардии Украины и медики у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
Сотрудники Национальной гвардии Украины и медики у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
© РИА Новости / Стрингер
Сотрудники Национальной гвардии Украины и медики у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин. Архивное фото
КИЕВ, 2 мая - РИА Новости. Еще один случай коронавирусной инфекции лабораторно подтвердили за сутки в Киево-Печерской лавре, также заболел священник из Храма преподобного Феодора Освященного, всего за сутки подтвержден 41 новый случай заболевания в Киеве, сообщил в субботу мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По последним данным Минздрава Украины, в стране зафиксированы 11 411 случаев заболевания, всего жертв 279, выздоровели 1 498 человек.
"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилась еще на 41 человека. Пять из них - медики. Один из них - из Киево-Печерской Лавры и один - священник из Храма преподобного Феодора Освященного, что на улице Овручской в столице", - написал мэр в Facebook.
Ранее мэр Киева сообщил, что Киево-Печерская лавра закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса. В лавре скончались два насельника: один от хронических заболеваний и тяжелой формы пневмонии, причина смерти второго устанавливается. В монастырь направлены мобильные рентгены и бригада медиков для проведения тестов на коронавирус. В УПЦ также заверили, что доступ верующих в лавру полностью прекращен.
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила письмо уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой, в котором обратилась за содействием в передаче гуманитарной помощи Киево-Печерской лавре от верующих России. Ответа от Денисовой не последовало, и Москалькова обратилась к ней повторно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Виталий КличкоКиевВ мире
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