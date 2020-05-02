Сирийские военные за сутки разминировали два гектара

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Сирийские военные за минувшие сутки разминировали два гектара территории страны, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"Инженерные подразделения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Арбил, Дума, Мазраат-Махмуд и Хауш-Эль-Фара (провинция Дамаск), Джасим, Анхуль, Кафар-Шамс и Эль-Харра (провинция Дераа). Разминировано два гектара территории. Обнаружено и уничтожено 60 взрывоопасных предметов (ВОП)", - говорится в тексте бюллетеня.
Также отмечается, что, как и в предыдущие дни, беженцы из других стран в Сирию не возвращались.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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