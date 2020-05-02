В Севастополе ввели режимную подачу воды на дачи

"Неразборчивая политика". Политолог о позиции Киева по воде для Крыма Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым, но тут же объяснил, что его не так поняли. Этот эпизод показывает, как будет работать новый украинский кабинет, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.