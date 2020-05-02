В Севастополе ввели режимную подачу воды на дачи

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Объема накопленной воды в Чернореченском водохранилище хватит для снабжения Севастополя до конца октября, режимная подача воды вводится на дачных участках, сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
Специалисты гидрометцентра Крыма отметили крайне незначительные притоки воды в крымские водохранилища в апреле из-за засухи. За прошедший месяц в Чернореченское водохранилище поступило 0,9 миллиона кубометров воды, тогда как год назад за тот же период – 5,2 миллиона кубометров.
"Чернореченское водохранилище заполнено наполовину, объемов должно хватить до конца октября, если не изменится ситуация с притоком, а специалисты прогнозируют, что она вряд ли изменится… С дачниками проведены переговоры: те, у кого есть скважины, их открывают, у кого нет - вода будет подаваться по часам", - сказал Развожаев в эфире телеканала СТВ.
Он отметил, что меры экономии воды уже предпринимаются в отношении технической воды, используемой в фонтанах и автомойках.
6 марта, 09:49Сказано в эфире"Неразборчивая политика". Политолог о позиции Киева по воде для КрымаНовый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым, но тут же объяснил, что его не так поняли. Этот эпизод показывает, как будет работать новый украинский кабинет, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.
Чернореченское водохранилище – самое крупное водохранилище естественного стока в Крыму, полный объем составляет 64 миллиона кубометров. Используется для водоснабжения региона Севастополя.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.