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2020-05-02T11:19
https://ria.ru/20200502/1570887519.html
В Севастополе ввели режимную подачу воды на дачи
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РИА Новости

В Севастополе ввели режимную подачу воды на дачи

11:19 02.05.2020
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CC0 / Pixabay / trilka / Чернореченское водохранилище
Чернореченское водохранилище
CC0 / Pixabay / trilka /
Чернореченское водохранилище. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Объема накопленной воды в Чернореченском водохранилище хватит для снабжения Севастополя до конца октября, режимная подача воды вводится на дачных участках, сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
Специалисты гидрометцентра Крыма отметили крайне незначительные притоки воды в крымские водохранилища в апреле из-за засухи. За прошедший месяц в Чернореченское водохранилище поступило 0,9 миллиона кубометров воды, тогда как год назад за тот же период – 5,2 миллиона кубометров.
"Чернореченское водохранилище заполнено наполовину, объемов должно хватить до конца октября, если не изменится ситуация с притоком, а специалисты прогнозируют, что она вряд ли изменится… С дачниками проведены переговоры: те, у кого есть скважины, их открывают, у кого нет - вода будет подаваться по часам", - сказал Развожаев в эфире телеканала СТВ.
Он отметил, что меры экономии воды уже предпринимаются в отношении технической воды, используемой в фонтанах и автомойках.
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Чернореченское водохранилище – самое крупное водохранилище естественного стока в Крыму, полный объем составляет 64 миллиона кубометров. Используется для водоснабжения региона Севастополя.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.
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Михаил РазвожаевРеспублика КрымСевастополь
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