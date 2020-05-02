В ООН призвали Украину справедливо расследовать трагедию в Одессе

"Международное сообщество должно рассмотреть возможность предоставления международной правовой помощи в расследованиях, проводимых правоохранительными органами Украины относительно ответственности подозреваемых за события 2 мая 2014 года, если запросы об экстрадиции подозреваемых не могут быть удовлетворены", - отмечается в заявлении.