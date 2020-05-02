В Израиле за ночь умерли два человека с коронавирусом

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле с вечера пятницы возросло на 51 и достигло 16 152, два человека за ночь скончались, общее число умерших достигло 227, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства на 9.00 субботы, число больных коронавирусом в настоящий момент снизилось до 6525 человек. Число пациентов в тяжелом состоянии увеличилось до 107 , из них 84 человека нуждаются в искусственной вентиляции легких.
Кроме того, за минувшую ночь выздоровели 244 человека, общее число излечившихся составило 9400.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.