Притоки воды в водохранилища Крыма в апреле сократились из-за засухи

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Притоки воды в водохранилища Притоки воды в водохранилища Крыма сократились из-за засушливого апреля, объем воды во всех водохранилищах естественного стока на начало мая составляет около 95 миллионов кубометров, что на 110 миллионов кубометров меньше, чем в 2019 году, сообщили в крымском гидрометцентре.

"Месяц апрель оказался засушливым… Средние расходы воды на основных реках Черная, Кача, Бельбек, Салгир, Биюк-Карасу составили 0.22 — 0.73 кубических метра в секунду, на малых — 0.023 – 0.18 кубических метра в секунду и были: на реках Демерджи и Малый Салгир в пределах 38-53% нормы, а на остальных реках преимущественно в пределах 3-21% нормы", - сообщается на сайте гидрометцентра.

В горах, как и в марте, наблюдался существенный недобор осадков: на водоразделе Ай-Петри - 29% нормы, Ангарский перевал - 36% нормы. Отсутствие осадков привело к низкой, нехарактерной для этого времени года водности во всех речных бассейнах, на большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохранялось пересыхание, отметили гидрологи.

"Приток воды в водохранилища естественного стока в апреле был незначительным… Происходит интенсивная сработка водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу мая составил 94,78 миллиона кубометров, что на 11,48 миллиона кубометров меньше, чем месяц назад, и на 110,1 миллиона кубометров меньше, чем к началу мая 2019 года", - сообщили в гидрометцентре.

В начале апреля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что запасов воды к началу апреля достаточно для снабжения Симферополя на протяжении три с половиной месяца при отсутствии осадков, однако ограничения водоснабжения в столице Крыма не исключены.