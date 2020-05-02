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2020-05-02T11:08
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Притоки воды в водохранилища Крыма в апреле сократились из-за засухи
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РИА Новости

Притоки воды в водохранилища Крыма в апреле сократились из-за засухи

11:08 02.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПартизанское водохранилище в Крыму
Партизанское водохранилище в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Партизанское водохранилище в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Притоки воды в водохранилища Крыма сократились из-за засушливого апреля, объем воды во всех водохранилищах естественного стока на начало мая составляет около 95 миллионов кубометров, что на 110 миллионов кубометров меньше, чем в 2019 году, сообщили в крымском гидрометцентре.
"Месяц апрель оказался засушливым… Средние расходы воды на основных реках Черная, Кача, Бельбек, Салгир, Биюк-Карасу составили 0.22 — 0.73 кубических метра в секунду, на малых — 0.023 – 0.18 кубических метра в секунду и были: на реках Демерджи и Малый Салгир в пределах 38-53% нормы, а на остальных реках преимущественно в пределах 3-21% нормы", - сообщается на сайте гидрометцентра.
В горах, как и в марте, наблюдался существенный недобор осадков: на водоразделе Ай-Петри - 29% нормы, Ангарский перевал - 36% нормы. Отсутствие осадков привело к низкой, нехарактерной для этого времени года водности во всех речных бассейнах, на большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохранялось пересыхание, отметили гидрологи.
"Приток воды в водохранилища естественного стока в апреле был незначительным… Происходит интенсивная сработка водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу мая составил 94,78 миллиона кубометров, что на 11,48 миллиона кубометров меньше, чем месяц назад, и на 110,1 миллиона кубометров меньше, чем к началу мая 2019 года", - сообщили в гидрометцентре.
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В начале апреля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что запасов воды к началу апреля достаточно для снабжения Симферополя на протяжении три с половиной месяца при отсутствии осадков, однако ограничения водоснабжения в столице Крыма не исключены.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.
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Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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