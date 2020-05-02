В Одессе охраняют Куликово поле в годовщину трагедии

Сотрудники полиции у входа на территорию Куликова поля во время траурных мероприятий, посвященных годовщине трагических событий 2 мая 2014 года. Архивное фото

Сотрудники полиции у входа на территорию Куликова поля во время траурных мероприятий, посвященных годовщине трагических событий 2 мая 2014 года

КИЕВ, 2 мая - РИА Новости. Более 1,5 тысячи правоохранителей обеспечивают безопасность на Куликовом поле в Одесской области. Более 1,5 тысячи правоохранителей обеспечивают безопасность на Куликовом поле в Одессе в годовщину трагических событий 2014 года, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции Украины

"В день шестой годовщины событий 2 мая безопасность граждан обеспечивают более полутора тысяч правоохранителей, среди которых - работники полиции, Госслужбы по ЧС, нацгвардейцы. Основные превентивные меры сосредоточены возле Соборной площади, Куликова поля и в центральной части города", - сообщается на сайте.

Отмечается, что правоохранители проводят разъяснительную работу с людьми и следят за соблюдением норм действующего законодательства и карантинных требований.

По данным местного издания "Думская", к Дому профсоюзов пускают по два человека. "Полиция оцепила Куликово поле, где сегодня отмечают годовщину трагических событий 2014 года. К Дому профсоюзов пускают по два человека. Возле площади собралось около 50 человек с цветами", - сообщило издание.

Отмечается, что все проходит спокойно.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, однако позже он был продлен до 11 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль 24 апреля обнародовал план правительства по выходу из карантина, который предусматривает пять этапов и может стартовать уже с 11 мая при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.