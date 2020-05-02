Коронавирус подтвердился у 61 постояльца общежития астраханского вуза

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у 61 постояльца, находящегося на карантине в общежитии университета в Коронавирус подтвердился у 61 постояльца, находящегося на карантине в общежитии университета в Астраханской области , сообщает областной минздрав.

Ранее администрация губернатора региона сообщала, что 27 апреля у пятерых студентов Астраханского государственного технического университета, проживающих в общежитии №8, подтвердился COVID-19. В здании до 11 мая был введен карантин. У всех постояльцев, а это не менее 260 человек, был взят анализ на коронавирус.

"Лабораторией Роспотребнадзора выявлен 61 положительный результат у находящихся на карантине в студенческом общежитии на улице Савушкина, 3", - говорится в сообщении.

Два человека госпитализированы, 58 человек с бессимптомным протеканием болезни перемещены в районную больницу, еще один сотрудник с бессимптомным течением болезни направлен для лечения домой. В общежитии сохраняется карантин.

По данным на 2 мая, в Астраханской области зарегистрировано 487 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них 77 - за минувшие сутки. За весь период эпидемии 83 человека выздоровели, четыре умерли.