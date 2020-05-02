Новый случай заражения коронавирусом выявили в ВС Украины

Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине. Архивное фото

Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине

Таким образом, всего болеют 45 человек, 30 выздоровели, два человека умерли.

"За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Больной военнослужащий из Харьковской области лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - сообщило командование в Facebook

На изоляции и самоизоляции находятся 299 человек.

По последним данным минздрава Украины, в стране зафиксированы 11 411 случаев заболевания, всего жертв 279, выздоровели 1 498 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.