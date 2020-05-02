ЛНР заявила, что ВСУ размещают ракетные комплексы у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие противотанковых ракетных комплексов к линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В зоне ответственности 30 бригады ВСУ отмечено прибытие трех противотанковых ракетных комплекса (ПТРК) 9K111-1М "Конкурс-М" на позиции 30 бригады вблизи населенных пунктов Попасная, Александрополье и Викторовка (под контролем украинских силовиков, - ред.)", - заявил Осадчий.

Он подчеркнул, что украинские силовики продолжают размещать тяжелую технику в жилых кварталах подконтрольных им населенных пунктов, несмотря на договорённости о перемирии. По данным официального представителя оборонного ведомства, вблизи подконтрольного Киеву населенного пункта Нижнее украинские силовики разместили бронетехнику.

Он обвинил Киев в попытках дестабилизировать ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило об обстреле подконтрольного ЛНР поселка Донецкий в результате которого была ранена мирная жительница.

"Противник не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения, при этом грубо нарушая минские соглашения", - заявил Осадчий журналистам.

По его словам, украинские силовики, понимая, что большинство жителей ЛНР находится в своих домах с целью самоизоляции и недопущения распространения коронавирусной инфекции, обстреливают исключительно жилые районы населенных пунктов республики. Осадчий уточнил, что в пятницу украинские силовики выпустили по жилому массиву поселка Донецкий 25 снарядов из БМП-2, ранение получила мирная жительница, находившаяся в своем доме. "Пострадавшая доставлена в Центральную клиническую больницу город Кировск, где ей оказана необходимая помощь", - сообщил Осадчий.

Он уточнил, что факт данного обстрела задокументирован, материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 93 бригады ВС Украины