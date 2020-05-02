ЛНР заявила, что ВСУ размещают ракетные комплексы у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие противотанковых ракетных комплексов к линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"В зоне ответственности 30 бригады ВСУ отмечено прибытие трех противотанковых ракетных комплекса (ПТРК) 9K111-1М "Конкурс-М" на позиции 30 бригады вблизи населенных пунктов Попасная, Александрополье и Викторовка (под контролем украинских силовиков, - ред.)", - заявил Осадчий.
Он подчеркнул, что украинские силовики продолжают размещать тяжелую технику в жилых кварталах подконтрольных им населенных пунктов, несмотря на договорённости о перемирии. По данным официального представителя оборонного ведомства, вблизи подконтрольного Киеву населенного пункта Нижнее украинские силовики разместили бронетехнику.
Он обвинил Киев в попытках дестабилизировать ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило об обстреле подконтрольного ЛНР поселка Донецкий в результате которого была ранена мирная жительница.
"Противник не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения, при этом грубо нарушая минские соглашения", - заявил Осадчий журналистам.
По его словам, украинские силовики, понимая, что большинство жителей ЛНР находится в своих домах с целью самоизоляции и недопущения распространения коронавирусной инфекции, обстреливают исключительно жилые районы населенных пунктов республики. Осадчий уточнил, что в пятницу украинские силовики выпустили по жилому массиву поселка Донецкий 25 снарядов из БМП-2, ранение получила мирная жительница, находившаяся в своем доме. "Пострадавшая доставлена в Центральную клиническую больницу город Кировск, где ей оказана необходимая помощь", - сообщил Осадчий.
Он уточнил, что факт данного обстрела задокументирован, материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 93 бригады ВС Украины.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.