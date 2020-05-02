Первые весенние грозы прогремят над Москвой в воскресенье

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Первые очаговые весенние грозы прогремят над Москвой в воскресенье, столбики термометров покажут плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Столбики термометров устремятся на штурм 20-градусной отметки, усилятся восходящие потоки - конвекция, благоприятствующая образованию и развитию отдельных массивов кучево-дождевых облаков, что, в свою очередь, может спровоцировать молниевые разряды между облаками и облаками и землей. Таким образом, с 70% вероятностью в столичном регионе прогнозируются первые очаговые весенние грозы, сезон которых обычно открывается с 15 апреля", - сообщил Тишковец.
Синоптик отметил, что в ближайшие сутки температура на три-четыре градуса превысит климатическую норму.