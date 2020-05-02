Первые весенние грозы прогремят над Москвой в воскресенье

"Столбики термометров устремятся на штурм 20-градусной отметки, усилятся восходящие потоки - конвекция, благоприятствующая образованию и развитию отдельных массивов кучево-дождевых облаков, что, в свою очередь, может спровоцировать молниевые разряды между облаками и облаками и землей. Таким образом, с 70% вероятностью в столичном регионе прогнозируются первые очаговые весенние грозы, сезон которых обычно открывается с 15 апреля", - сообщил Тишковец.