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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-02T10:51
https://ria.ru/20200502/1570886648.html
В Челябинской области зафиксировали одну смерть от коронавируса за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836796_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_85db5d93b21cb5808fbb681e2c7709cb.jpg
РИА Новости

В Челябинской области зафиксировали одну смерть от коронавируса за сутки

10:51 02.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая – РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, всего в регионе на 2 мая COVID-19 подтвержден у 643 человек, сообщила пресс-служба минздрава региона.
"На утро 2 мая в регионе подтверждены 643 случая заболевания COVID-19 (плюс 65 новых подтверждений ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки умер 1 человек. Пациент, 68 лет, легочная недостаточность (COVID-19 сопутствующее)", - говорится в сообщении.
Так, за сутки проведено около 3,4 тысячи исследований на коронавирус, уточняется в сообщении.
Шестьдесят девять из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц, добавляется в сообщении. Семь граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ, поясняет пресс-служба.
По данным минздрава, граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.
Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию, добавляется в сообщении.
Как сообщалось, ранее в региона умерли 6 пациентов с COVID-19. Режим обязательной самоизоляции в области действует до 11 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Челябинская область
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