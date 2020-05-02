В Челябинской области зафиксировали одну смерть от коронавируса за сутки

Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке

ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая – РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области , всего в регионе на 2 мая COVID-19 подтвержден у 643 человек, сообщила пресс-служба минздрава региона.

"На утро 2 мая в регионе подтверждены 643 случая заболевания COVID-19 (плюс 65 новых подтверждений ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки умер 1 человек. Пациент, 68 лет, легочная недостаточность (COVID-19 сопутствующее)", - говорится в сообщении.

Так, за сутки проведено около 3,4 тысячи исследований на коронавирус, уточняется в сообщении.

Шестьдесят девять из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц, добавляется в сообщении. Семь граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ, поясняет пресс-служба.

По данным минздрава, граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора , а также фиксируются по обращениям на горячую линию, добавляется в сообщении.

Как сообщалось, ранее в региона умерли 6 пациентов с COVID-19. Режим обязательной самоизоляции в области действует до 11 мая.