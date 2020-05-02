В московском центре "Вороновское" лечатся 196 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Двести три пациента находятся на лечении в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское", из них 196 - с COVID-19, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 2 мая состоит на лечении 203 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 203, подтверждённых с COVID – 196, с кислородной поддержкой – 104, на ИВЛ – восемь", - написал Переходов на своей странице в Facebook.
Также он отметил, что за сутки в "Вороновское" поступили 16 пациентов, выписаны 12 человек.
"Умерла женщина, в возрасте 89 лет, и мужчина, в возрасте 83 лет (с положительным COVID-19)", - добавил Переходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф