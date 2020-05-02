Мариинский театр отмечает День памяти Майи Плисецкой

Майя Михайловна была добрым другом Мариинского театра — выступала на этой сцене в годы своей исполнительской карьеры, принимала живое участие в самых важных событиях, была почетным зрителем многих премьер.

"Обращаясь к постановкам балетных партитур Щедрина, созданных для Плисецкой или посвященных ей, театр неизменно находил в лице Майи Михайловны мудрого советчика и помощника. С благодарностью вспоминаем звезду для нескольких поколений зрителей во всем мире, навсегда оставшуюся воплощением самой сути балетного искусства, его изысканной красоты", — сказано в сообщении.

Второго мая в 14:00 "Месса поминовения" прозвучит в исполнении хора Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Программу дополнят произведения Сергея Прокофьева, записанные в 2016 году, — Пятая симфония и Третий фортепианный концерт в исполнении пианиста, лауреата премии Грэмми Даниила Трифонова.

Запись "Мессы" была произведена к ее мировой премьере, которая состоялась в концертном зале Мариинского театра в феврале 2019 года.