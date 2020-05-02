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Культура
2020-05-02T18:52
https://ria.ru/20200502/1570886446.html
Мариинский театр отмечает День памяти Майи Плисецкой
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/87641/97/876419747_0:13:3000:1701_1036x0_80_0_0_108b2b81cd2c0d4742e329536bc47ebc.jpg
РИА Новости

Мариинский театр отмечает День памяти Майи Плисецкой

10:44 02.05.2020 (обновлено: 18:52 02.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкМайя Плисецкая
Майя Плисецкая
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
Майя Плисецкая. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Мариинский театр 2 мая, в День памяти Майи Плисецкой, посвятит великой балерине онлайн-показ "Мессы поминовения", созданной в память о ней ее супругом Родионом Щедриным, а также интернет-выставку фотографий, запечатлевших легендарную балерину в Мариинском театре, сообщили в пресс-службе театра.
Майя Михайловна была добрым другом Мариинского театра — выступала на этой сцене в годы своей исполнительской карьеры, принимала живое участие в самых важных событиях, была почетным зрителем многих премьер.
"Обращаясь к постановкам балетных партитур Щедрина, созданных для Плисецкой или посвященных ей, театр неизменно находил в лице Майи Михайловны мудрого советчика и помощника. С благодарностью вспоминаем звезду для нескольких поколений зрителей во всем мире, навсегда оставшуюся воплощением самой сути балетного искусства, его изысканной красоты", — сказано в сообщении.
Второго мая в 14:00 "Месса поминовения" прозвучит в исполнении хора Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Программу дополнят произведения Сергея Прокофьева, записанные в 2016 году, — Пятая симфония и Третий фортепианный концерт в исполнении пианиста, лауреата премии Грэмми Даниила Трифонова.
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Запись "Мессы" была произведена к ее мировой премьере, которая состоялась в концертном зале Мариинского театра в феврале 2019 года.
Запись будет доступна в течение суток с момента публикации на платформе mariinsky.ru, а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
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КультураМариинский театрМайя ПлисецкаяРодион Щедрин
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