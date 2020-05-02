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Распространение нового коронавируса
2020-05-02T10:40
https://ria.ru/20200502/1570886279.html
В Саратовской области выявили 48 случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569402903_0:170:3037:1878_1036x0_80_0_0_4f40f10bf67cd409e0d1741b0ac12476.jpg
РИА Новости

В Саратовской области выявили 48 случаев заражения коронавирусом

10:40 02.05.2020
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© РИА Новости / Павел КононовАнализы на коронавирус в лаборатории
Анализы на коронавирус в лаборатории
© РИА Новости / Павел Кононов
Анализы на коронавирус в лаборатории. Архивное фото
САРАТОВ, 2 мая - РИА Новости. Сорок восемь новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число заболевших достигло 535 человек, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего в области с 19 марта по 1 мая были лабораторно подтверждены 487 случаев заражения коронавирусом. Девять человек с COVID-19 скончались, выздоровели 73 человека. Среди пациентов с коронавирусом в области 34 ребенка.
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"На 9.00 (8.00 мск) 2 мая в регионе выявлены еще 48 новых случаев заражения инфекцией… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - два случая; 15-17 лет - два случая, 18-19 лет - один, 20-29 лет - пять; 30-39 лет - пять; 40-49 лет - семь; 50-59 лет - 12; 60-64 года - один; старше 65 - 13 случаев. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
По семь новых случаев COVID-19 зарегистрированы в Вольском и Пугачевском районах области, шесть - в Саратове, пять - в Энгельсском, по четыре - в Аткарском и Балаковском, три - в Новоузенском, по два - в Ершовском, Балашовском, Базарнокарабулакском и Дергачевском, по одному - в Татищевском, Федоровском, Петровском и Ртищевском районах области.
Уточняется, что 21 случай выявлен среди контактировавших с ранее заболевшими коронавирусом, 24 - среди заболевших внебольничной пневмонией, три - при обследовании групп риска. Круг контактировавших с ними определен.
"Всего в Саратовской области с начала эпидемии диагноз COVID-19 установлен у 535 жителей. Из них 95 уже выздоровело, за сутки - 22 человека", - добавили в оперштабе.
Власти области с 28 марта по 11 мая на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, а также обязали всех граждан обязательно носить лицевые маски в общественных местах и не покидать свои дома, разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. Ершовский и Балтайский районы закрыты на карантин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьСаратовОбщество
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