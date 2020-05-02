Число зараженных коронавирусом на Чукотке выросло до 23

Накануне сообщалось о 20 случаях заболевания COVID-19 на Чукотке, два человека выздоровели.

"По состоянию на 18.00 (09.00 мск) 2 мая 2020 года, в Чукотском АО зарегистрировано 23 случая заболевания COVID-19. Сейчас болеет 21 человек, 2 выздоровели", - говорится в сообщении.