В Калмыкии умер четвертый пациент с коронавирусом

ВОЛГОГРАД, 2 мая – РИА Новости. Четвертый пациент с Четвертый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Калмыкии , всего случаев COVID-19 в регионе зарегистрировано 283, сообщает оперштаб республики в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, на 1 мая в Калмыкии было зарегистрировано 254 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 41 человек, скончались трое.

Отмечается, что за сутки в регионе количество инфицированных увеличилось на 29, до 283 человек, выздоровели еще пятеро, всего выздоровевших 46 человек.

"В тяжелом состоянии – 9 человек, из них 6 – на ИВЛ. Умерших – 4 человека", - говорится в сообщении оперштаба. Таким образом, количество летальных исходов в регионе увеличилось на один.