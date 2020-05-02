В Ставропольском крае умер еще один пациент с COVID-19

ПЯТИГОРСК, 2 мая - РИА Новости. Еще один пациент с новой коронавирусной инфекцией скончался в Ставропольском крае, общее число смертей достигло 14, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Сегодня стало известно о смерти еще одного пациента с диагнозом коронавирусная инфекция. Самые глубокие соболезнования его родным", - написал Владимиров в Instagram.
Он отметил, что на данный момент коронавирус выявлен еще у 25 человек. Таким образом, за все время в Ставропольском крае зарегистрировано уже 676 случаев заболевания, уточнил губернатор.
"Среди инфицированных – 53 ребенка. В тяжелом состоянии остаются 22 пациента, 63 заболевших находятся в состоянии средней степени тяжести. Всего выздоровело 135 человек,14 больных спасти, к сожалению, не удалось", - отметил Владимиров.
По его словам, растущие цифры означают, что потенциальный риск заражения все еще серьезен.
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