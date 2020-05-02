В ЛНР заявили, что сбили беспилотник ВСУ у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков в районе подконтрольного ополченцам населенного пункта Калиновка у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Благодаря слаженным и умелым действиям расчетов противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР и станции радиоэлектронной борьбы "Тритон М1" был обнаружен и сбит вражеский БПЛА, ведущий разведку в интересах преступников 30 бригады (ВС Украины)", - заявил Осадчий в субботу журналистам.
Представитель оборонного ведомства ЛНР уточнил, что беспилотник был сбит 1 мая в районе подконтрольного республике населенного пункта Калиновка. По словам Осадчего, информация, обнаруженная на флэш-накопителе БПЛА, изучается специалистами Народной милиции.
"Призываем международные наблюдательные и правозащитные организации принудить украинские вооруженные формирования прекратить террор в отношении мирных граждан Донбасса", - заявил Осадчий.