Собянин рассказал о числе занятых коек в московских больницах

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Количество занятых коек в больницах увеличилось на 50% по сравнению с прошлой неделей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4", часть которого была показана в эфире "России 24".
"Мы видим, что за неделю количество занятых коек увеличилась на 50% по отношению к прошлой неделе", - сообщил Собянин.
Ранее мэр заявил, что все средства от любых штрафов, которые будут поступать в городской бюджет, будут все целевым образом направлены на закупку лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусом.
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