Собянин рассказал о числе занятых коек в московских больницах

"Мы видим, что за неделю количество занятых коек увеличилась на 50% по отношению к прошлой неделе", - сообщил Собянин.

Ранее мэр заявил, что все средства от любых штрафов, которые будут поступать в городской бюджет, будут все целевым образом направлены на закупку лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусом.