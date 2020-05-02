Президент Ливана рассказал о борьбе судей с коррупцией

БЕЙРУТ, 2 мая - РИА Новости. Судебная власть не может эффективно бороться с коррупцией в высших эшелонах власти, пока на нее оказывается давление со стороны политических сил, заявил в интервью РИА Новости президент Мишель Аун. Судебная власть не может эффективно бороться с коррупцией в высших эшелонах власти, пока на нее оказывается давление со стороны политических сил, заявил в интервью РИА Новости президент Ливана

"Первый и основной шаг заключается в развязывании рук судьям в преследовании всех случаев коррупции и наказании виновных, кем бы они ни были. Вмешательства политиков в работу судей в Ливане продолжается на протяжении столетий. Это было основной причиной, позволяющей уйти от ответственности, и в последствии были разворованы средства народа",- сказал Аун

Президент подчеркнул, что Ливан нуждается в смелой судебной власти, которая сможет противостоять вызовам и оправдать ожидания населения в вопросе правосудия и возвращения краденых денег.

"Поэтому главная цель - это работа над освобождением судей от политического давления, чтобы они могли выполнять свои обязанности и в преследовании крупных коррупционеров, которые относятся к влиятельной группе политической жизни. Мы реально начали их преследовать после того, как они украли деньги народа и государства. Я могу сказать, что результаты стали появляться", - добавил Аун.

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб в пятницу заявил, что правительство приняло стратегию по выводу страны из финансово-экономического кризиса, отметив, что новый план основан на реальных действиях. Президент Ливана поздравил ливанских граждан с новым правительственным планом, который, по его словам, вернет ливанцев к нормальной жизни.