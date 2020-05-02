В Северной Осетии зафиксировали две новые смерти от коронавируса

ПЯТИГОРСК, 2 мая - РИА Новости. Двое мужчин с новой коронавирусной инфекцией скончались в Северной Осетии, сообщает управление Двое мужчин с новой коронавирусной инфекцией скончались в Северной Осетии, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

За весь период скончались 6 человек, добавили в Роспотребнадзоре.

"Мужчина 1962 года рождения поступил в больницу 21 апреля с диагнозом новая коронавирусная инфекция, внебольничная двусторонняя пневмония. При поступлении имела место дыхательная недостаточность, которая несмотря на проводимую терапию нарастала. Смерть констатирована 1 мая", - говорится в сообщении.

Второй мужчина 1980 года рождения поступил в больницу 24 апреля с жалобами на повышение температуры тела, одышку, боли в грудной клетки. "На КТ: двусторонняя полисегментарная пневмония, высокой вероятности вирусной этиологии, степень поражения — тяжёлая. Был госпитализирован в инфекционное отделение РКБ. Подтверждена новая коронавирусная инфекция. Несмотря на интенсивную терапию, состояние ухудшалось. Смерть констатирована 1 мая", - отметили в ведомстве.

По данным на утро субботы, в регионе зафиксировано 990 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, за сутки выявлено еще 69.

Отмечается, что 851 человек находится на амбулаторном лечении, 47 человек проходят лечение в медучреждениях республики, 86 человек выздоровели.

По данным следствия, 20 апреля во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2 тысяч человек. После митинга главврач республиканской больницы Митциев заявил, что собравшиеся на митинг во Владикавказе "устроили мощный очаг разноса COVID-19". Спустя неделю заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Зарема Каболова сообщила, что рост зараженных в регионе может быть связан с прошедшим во Владикавказе несанкционированным митингом.