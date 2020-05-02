Попова рассказала о лабораториях, тестирующих на коронавирус

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Семь лабораторий в России могут диагностировать коронавирусную инфекцию без подтверждения Роспотребнадзора, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день уже семь лабораторий, которые могут работать без подтверждений, потому что у них процент точных результатов от 92 до 98, это достаточно много. То есть мы наблюдаем в определенном периоде, как только лаборатория показывает, что она работает без ошибок и без сбоев, ей больше ничего не нужно подтверждать", - сказала Попова в эфире канала "Россия 24".
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