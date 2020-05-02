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Распространение нового коронавируса
2020-05-02T10:26
https://ria.ru/20200502/1570885627.html
В Боснии и Герцеговине объяснили, почему не пустили российский гумконвой
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РИА Новости

В Боснии и Герцеговине объяснили, почему не пустили российский гумконвой

10:26 02.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБоснийский город Сараево
Боснийский город Сараево
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Боснийский город Сараево. Архивное фото
БЕЛГРАД, 2 мая – РИА Новости. Министерство безопасности Боснии и Герцеговины, не одобрившее пропуск через госграницу конвоя специалистов МО РФ, которые в Сербии помогали бороться с коронавирусом, объяснило это тем, что такие разрешения не в их компетенции, а решения компетентного ведомства по этому вопросу пока нет.
"Тридцатого апреля МИД БиГ в лице министра Бисеры Туркович оповестила МВД БиГ о ноте, которую получила от посольства РФ. Данной нотой запрошено разрешение на въезд в БиГ 24 членов медицинского отряда и пяти специальных машин РХБЗ для дезинфекции, которые бы по приглашению председательствующего Дома народов парламентарной ассамблеи БиГ должны были оказать помощь больнице в городе Мостар (в хорватско-мусульманской Федерации БиГ)", - сообщило МВД.
Отмечается, что обращение главы МИД было срочным.
"Сразу по его получению министр безопасности Фахрудин Радончич и министр обороны Сифет Поджич провели устные консультации. Министр Поджич направил Радончичу первую версию официального мнения минобороны. Этот документ в несколько измененной форме, но идентичный по смыслу затем направлен МИД БиГ и МВД, его суть в том, что речь идет о военном подразделении и принять такое решение может только президиум (коллективный глава государства)", - указало ведомство.
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Президиум БиГ состоит из представителя хорватов Желько Комшича, бошняков (славян-мусульман) Шефика Джаферовича и сербов – Милорада Додика. Отношения между членами руководящего органа сложные, коллективные решения принимаются путем переговоров.
"МВД БиГ согласилось с мнением министерства обороны и поэтому как уполномоченное ведомство по контролю за госграницей не потребовало срочного созыва совета министров БиГ. Также министр внутренних дел не дал указания пограничной полиции пропустить военно-санитарный конвой на границе, так как вопрос перешел в компетенцию президиума БиГ", - отметило ведомство.
Минобороны РФ 9-10 апреля тремя Ил-76 перебросило в Республику Сербскую БиГ группу военных медиков и специалистов по дезинфекции для помощи в борьбе с COVID-19. За свои действия они затем были награждены президентом РС Желькой Цвиянович.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Войска РХБЗСербияБосния и ГерцеговинаВ мире
Популярные комментарии
не пустили на всякий случай , чтобы потом не объяснять населению откуда взялось все это оружие , куча зелёных человечков и куда пропали все унитазы
2 мая, 14:49
Hell Cat
3781010450
Ну уж эти русские! Мы их в дверь. они-в окно..ж😄
2 мая, 11:08
Александр Касаткин
2639701431
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