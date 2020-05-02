В Боснии и Герцеговине объяснили, почему не пустили российский гумконвой

БЕЛГРАД, 2 мая – РИА Новости. Министерство безопасности Министерство безопасности Боснии и Герцеговины, не одобрившее пропуск через госграницу конвоя специалистов МО РФ, которые в Сербии помогали бороться с коронавирусом, объяснило это тем, что такие разрешения не в их компетенции, а решения компетентного ведомства по этому вопросу пока нет.

"Тридцатого апреля МИД БиГ в лице министра Бисеры Туркович оповестила МВД БиГ о ноте, которую получила от посольства РФ. Данной нотой запрошено разрешение на въезд в БиГ 24 членов медицинского отряда и пяти специальных машин РХБЗ для дезинфекции, которые бы по приглашению председательствующего Дома народов парламентарной ассамблеи БиГ должны были оказать помощь больнице в городе Мостар (в хорватско-мусульманской Федерации БиГ)", - сообщило МВД.

Отмечается, что обращение главы МИД было срочным.

"Сразу по его получению министр безопасности Фахрудин Радончич и министр обороны Сифет Поджич провели устные консультации. Министр Поджич направил Радончичу первую версию официального мнения минобороны. Этот документ в несколько измененной форме, но идентичный по смыслу затем направлен МИД БиГ и МВД, его суть в том, что речь идет о военном подразделении и принять такое решение может только президиум (коллективный глава государства)", - указало ведомство.

Президиум БиГ состоит из представителя хорватов Желько Комшича, бошняков (славян-мусульман) Шефика Джаферовича и сербов – Милорада Додика. Отношения между членами руководящего органа сложные, коллективные решения принимаются путем переговоров.

"МВД БиГ согласилось с мнением министерства обороны и поэтому как уполномоченное ведомство по контролю за госграницей не потребовало срочного созыва совета министров БиГ. Также министр внутренних дел не дал указания пограничной полиции пропустить военно-санитарный конвой на границе, так как вопрос перешел в компетенцию президиума БиГ", - отметило ведомство.

Минобороны РФ 9-10 апреля тремя Ил-76 перебросило в Республику Сербскую БиГ группу военных медиков и специалистов по дезинфекции для помощи в борьбе с COVID-19. За свои действия они затем были награждены президентом РС Желькой Цвиянович.