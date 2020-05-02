Президент Ливана рассказал о выходе страны из экономического кризиса

"Я понимаю, что люди хотят быстрых и ощутимых перемен. Но устранение последствий последних 30 лет не может произойти в одночасье. Я раньше призывал их (политиков) быть внимательными к развитию событий и сейчас призываю к тому же. Мы не можем требовать от правительства, срок (у власти) которого еще не превысил 100 дней, сотворить чудо. Опасаюсь, что некоторые партии воспользуются улицей, чтобы повлиять на реальную работоспособность правительства, для стимуляции демонстраций", - сказал Аун.