Президент Ливана рассказал о выходе страны из экономического кризиса

БЕЙРУТ, 2 мая - РИА Новости. Правительство Ливана при всем желании населения не сможет вывести страну из финансово-экономического кризиса "в одночасье", есть опасения, что некоторые партии попытаются спровоцировать ситуацию на улицах в надежде помешать работе правительства, заявил в интервью РИА Новости президент Ливана Мишель Аун.
"Я понимаю, что люди хотят быстрых и ощутимых перемен. Но устранение последствий последних 30 лет не может произойти в одночасье. Я раньше призывал их (политиков) быть внимательными к развитию событий и сейчас призываю к тому же. Мы не можем требовать от правительства, срок (у власти) которого еще не превысил 100 дней, сотворить чудо. Опасаюсь, что некоторые партии воспользуются улицей, чтобы повлиять на реальную работоспособность правительства, для стимуляции демонстраций", - сказал Аун.
Президент выразил надежду на понимание ответственных лиц и политических партий в стране, терпение населения по отношению к ним лопнуло на фоне коррупции, потери рабочих мест и кражи государственных средств на протяжении долгих лет.
"В любом случае, мы не допустим расшатывания безопасности, сохраняя право на мирные демонстрации и выражения личных позиций", - добавил президент, отвечая на вопрос о мерах властей в связи с новой волной протестов в стране.
Премьер-министр Ливана Хассан Дияб в пятницу заявил, что правительство приняло стратегию по выводу страны из финансово-экономического кризиса, отметив, что новый план основан на реальных действиях. Президент Ливана поздравил ливанских граждан с новым правительственным планом, который, по его словам, вернет ливанцев к нормальной жизни.
Волнения продолжаются в Ливане с 17 октября прошлого года. Тогда сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири. В конце января президент страны утвердил кабинет министров во главе с Диябом.