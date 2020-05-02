В Крыму выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

Женщина с ребенком едет на электросамокате в Ялте. Архивное фото

Женщина с ребенком едет на электросамокате в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Новые четыре случая Новые четыре случая коронавируса выявлены в Крыму за сутки, общее число составило 104, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов

Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Крыму в пятницу достигло 100, в стационарах с диагнозом COVID-19 находилось 65 человек, 35 выздоровело.

"У нас за прошедшие суки четыре новых заразившихся. Один случай выявлен активно в результате проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга по ранее подтвержденному случаю COVID-19. Трое заболевших обратились самостоятельно в связи появлением клинических симптомов ОРВИ. Один из них - ребенок, прибывший из Читы , двое других – прихожане церкви в Сакском районе", - написал глава региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

На текущий период в республике зарегистрировано 104 случая коронавирусной инфекции, 21 из них завезен из-за границы, 11 – из субъектов РФ, 72 случая – местные, отметил он.

Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Глава Крыма обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.