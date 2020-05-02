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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-02T10:21
https://ria.ru/20200502/1570885481.html
В Крыму выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570616946_0:166:3072:1894_1036x0_80_0_0_be17b679865895f7b74a36bd67c27fd6.jpg
РИА Новости

В Крыму выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

10:21 02.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком едет на электросамокате в Ялте
Женщина с ребенком едет на электросамокате в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Женщина с ребенком едет на электросамокате в Ялте. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Новые четыре случая коронавируса выявлены в Крыму за сутки, общее число составило 104, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Крыму в пятницу достигло 100, в стационарах с диагнозом COVID-19 находилось 65 человек, 35 выздоровело.
Бригада скорой медицинской помощи
1 мая, 10:27Распространение нового коронавируса
В Крыму число случаев заражения коронавирусом достигло ста
"У нас за прошедшие суки четыре новых заразившихся. Один случай выявлен активно в результате проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга по ранее подтвержденному случаю COVID-19. Трое заболевших обратились самостоятельно в связи появлением клинических симптомов ОРВИ. Один из них - ребенок, прибывший из Читы, двое других – прихожане церкви в Сакском районе", - написал глава региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
На текущий период в республике зарегистрировано 104 случая коронавирусной инфекции, 21 из них завезен из-за границы, 11 – из субъектов РФ, 72 случая – местные, отметил он.
Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Глава Крыма обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымЧитаОбщество
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