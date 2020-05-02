В Москве в субботу ожидают до 17 градусов тепла

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Жителей Жителей Москвы Подмосковья ожидает "погожий майский день", воздух прогреется до плюс 17, без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет погожий майский денек, потепление усилится, и температурный фон наконец-то вернется в свое климатическое русло", - сообщил Тишковец

Синоптик отметил, что в субботу в Москве переменная облачность, без осадков. Температура в столице плюс 15-17, в Подмосковье плюс 13-18.