Число зараженных коронавирусом в Армении выросло до 2273

ЕРЕВАН, 2 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 125 и достигло 2273, сообщается в субботу на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.
В пятницу власти республики сообщали о 2148 подтвержденных случаях коронавируса. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
"В Армении подтверждены 2273 случая коронавируса. Излечились 1010 пациентов. Скончались 33 человека", - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что на лечении находятся 1227 пациентов, проведено 23 142 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.