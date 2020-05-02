ВСУ в субботу выпустили по ДНР почти 40 мин, заявили в Донецке

В ДНР заявили об обстреле силовиками пригорода Донецка

В ДНР заявили об обстреле силовиками пригорода Донецка

По его словам, еще 15 мин украинские силовики выпустили по подконтрольным республике населенным пунктам Спартак и Минеральное.