ВСУ в субботу выпустили по ДНР почти 40 мин, заявили в Донецке

ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские силовики в субботу утром выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики почти 40 мин, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Дзержинск (под контролем Киева – ред.) – Горловка (под контролем ДНР – ред.) - выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров, Авдеевка (под контролем Киева – ред.) – Каштановое (под контролем ДНР – ред.) - выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, еще 15 мин украинские силовики выпустили по подконтрольным республике населенным пунктам Спартак и Минеральное.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.