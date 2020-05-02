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2020-05-02T10:13
https://ria.ru/20200502/1570885164.html
В Чернобыльской и Житомирской областях Украины продолжают тушить пожары
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РИА Новости

В Чернобыльской и Житомирской областях Украины продолжают тушить пожары

10:13 02.05.2020
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© Фото : РоскосмосСнимок лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения, сделанный космическим аппаратом Роскосмоса
Снимок лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения, сделанный космическим аппаратом Роскосмоса
© Фото : Роскосмос
Снимок лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения, сделанный космическим аппаратом Роскосмоса. Архивное фото
КИЕВ, 2 мая - РИА Новости. Тушение пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и Житомирской области продолжается, сообщила в субботу госслужба Украины по ЧС.
"Пожары в лесных массивах зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы. По состоянию на 7.00 (время совпадает с мск) 2 мая подразделениями госслужбы по ЧС оказывается помощь ГАЗО (Государственному агентству Украины по управлению зоной отчуждения - ред.) в тушении отдельных очагов тления торфяников в очагах, пройденных огнем", - сообщается на сайте госслужбы.
Отмечается, что к тушению привлечены 203 человека и 64 единицы техники.
"Пожары в лесных массивах на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов локализованы. По состоянию на 7.00 2 мая подразделениями госслужбы по ЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечены 405 человек и 75 единиц техники", - говорится в сообщении.
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Возгорание сухой травы и лесной подстилки произошло в Житомирской области 16 апреля, в результате пожара было уничтожено 39 дачных построек. Прокуратура завела дело из-за пожаров, вследствие которых уничтожены жилые дома и лесные массивы. Кроме того, 24 апреля в Поясковском лесничестве в Житомирской области возник новый крупный лесной пожар. Пожар локализовали 26 апреля.
Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля на площади 20 гектаров, позже зона увеличилась до 35 гектаров. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 14 апреля сообщила, что пожар удалось локализовать, и планировала потушить его окончательно в течение нескольких дней. Однако сильный ветер вновь способствовал распространению пожара. Спасателям удалось не допустить огонь к Чернобыльской АЭС и хранилищам с радиоактивными отходами. Превышения радионуклидов в воздухе над зоной отчуждения и прилегающих территориях зафиксировано не было. Спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров малоснежную зиму и сухую лесную подстилку. При этом также были задержаны два человека, которые подозреваются в причастности к возникновению возгораний в Чернобыльской зоне.
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Чернобыльская АЭСЖитомирская областьУкраинаВ мире
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