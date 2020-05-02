В Чернобыльской и Житомирской областях Украины продолжают тушить пожары

КИЕВ, 2 мая - РИА Новости. Тушение пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и Тушение пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и Житомирской области продолжается, сообщила в субботу госслужба Украины по ЧС.

"Пожары в лесных массивах зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы. По состоянию на 7.00 (время совпадает с мск) 2 мая подразделениями госслужбы по ЧС оказывается помощь ГАЗО (Государственному агентству Украины по управлению зоной отчуждения - ред.) в тушении отдельных очагов тления торфяников в очагах, пройденных огнем", - сообщается на сайте госслужбы.

Отмечается, что к тушению привлечены 203 человека и 64 единицы техники.

"Пожары в лесных массивах на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов локализованы. По состоянию на 7.00 2 мая подразделениями госслужбы по ЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечены 405 человек и 75 единиц техники", - говорится в сообщении.

Возгорание сухой травы и лесной подстилки произошло в Житомирской области 16 апреля, в результате пожара было уничтожено 39 дачных построек. Прокуратура завела дело из-за пожаров, вследствие которых уничтожены жилые дома и лесные массивы. Кроме того, 24 апреля в Поясковском лесничестве в Житомирской области возник новый крупный лесной пожар. Пожар локализовали 26 апреля.