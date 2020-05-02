МИД: Россия призвала добиваться от Киева расследования трагедии в Одессе

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россия призывает международную общественность и профильные правозащитные структуры продолжать добиваться от властей Украины выяснения обстоятельств трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, где погибли десятки людей, говорится в сообщении МИД РФ.
Как отметили в МИД РФ, 2 мая исполняется шесть лет трагедии в Одессе. "В этот день в 2014 году при попустительстве ‑ а многие факты говорят и о прямом участии ‑ "майданных" властей озверевшие радикальные националисты устроили погром и совершили массовое убийство ‑ сожгли заживо в городском Доме профсоюзов десятки людей только за то, что они мирно выступили в защиту своих прав", - говорится в сообщении министерства.
2 мая, 08:47Аксенов напомнил о трагедии в Одессе 2 мая
В ведомстве подчеркнули, что "это варварское преступление, совершенное с особым цинизмом и жестокостью, вызвало широкий общественный и международный резонанс, однако установление всех обстоятельств произошедшего, несмотря на огромное количество видеозаписей с мест событий и свидетельских показаний очевидцев, так до сих пор не завершено и виновные в массовой гибели людей не понесли заслуженное наказание".
"Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и международная консультативная группа Совета Европы уже выражала свою обеспокоенность ходом расследования. Основной вывод правозащитников сводился к тому, что целью судебного процесса не стало выявление действительно виновных в трагедии, поскольку государство не смогло гарантировать независимое и быстрое расследование и не обеспечило надлежащую защиту участников процесса, а также судей, от давления", - отметили в ведомстве.
В МИД РФ подчеркнули, что смена власти на Украине в 2019 году не повлияла на ситуацию, ООН вынуждена была вновь констатировать отсутствие какого-либо прогресса в расследовании одесской трагедии. В недавнем докладе о ситуации с правами человека на Украине за период с 16 ноября 2019 года по 15 февраля 2020 года УВКПЧ отмечает полную безнаказанность по этому делу и подчеркивает, что семьи жертв до сих пор ищут правосудия, добавили в МИД.
В ведомстве подчеркнули, что "стремление украинских путчистов, захвативших власть в результате антиконституционного переворота в феврале 2014 года, режима Петра Порошенко, да и нынешних властей не допустить честного выяснения и обнародования всех обстоятельств событий мая 2014 года, свидетельствуют лишь об их причастности к тем преступлениям и прямой ответственности за одесскую трагедию".
"Призываем международную общественность и профильные правозащитные структуры продолжать добиваться от украинских властей полного и прозрачного выяснения всех обстоятельств как одесской трагедии, так и других резонансных преступлений, включая расстрелы на "майдане" и убийства журналистов", - подчеркнули в МИД РФ.
После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.