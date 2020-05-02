МИД: Россия призвала добиваться от Киева расследования трагедии в Одессе

В ведомстве подчеркнули, что "это варварское преступление, совершенное с особым цинизмом и жестокостью, вызвало широкий общественный и международный резонанс, однако установление всех обстоятельств произошедшего, несмотря на огромное количество видеозаписей с мест событий и свидетельских показаний очевидцев, так до сих пор не завершено и виновные в массовой гибели людей не понесли заслуженное наказание".

В МИД РФ подчеркнули, что смена власти на Украине в 2019 году не повлияла на ситуацию, ООН вынуждена была вновь констатировать отсутствие какого-либо прогресса в расследовании одесской трагедии. В недавнем докладе о ситуации с правами человека на Украине за период с 16 ноября 2019 года по 15 февраля 2020 года УВКПЧ отмечает полную безнаказанность по этому делу и подчеркивает, что семьи жертв до сих пор ищут правосудия, добавили в МИД.