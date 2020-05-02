Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-02T10:09
https://ria.ru/20200502/1570885047.html
МИД: Россия призвала добиваться от Киева расследования трагедии в Одессе
https://cdn23.img.ria.ru/images/155323/17/1553231782_0:277:3049:1992_1036x0_80_0_0_1ef25f693a1c99ce7dc3252b94221163.jpg
РИА Новости

МИД: Россия призвала добиваться от Киева расследования трагедии в Одессе

10:09 02.05.2020
2700
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастники акции "Помним" движения "Антимайдан" у здания посольства Украины держат портреты людей, погибших при пожаре 2 мая 2014 в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2019
Участники акции Помним движения Антимайдан у здания посольства Украины держат портреты людей, погибших при пожаре 2 мая 2014 в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Участники акции "Помним" движения "Антимайдан" у здания посольства Украины держат портреты людей, погибших при пожаре 2 мая 2014 в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2019. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россия призывает международную общественность и профильные правозащитные структуры продолжать добиваться от властей Украины выяснения обстоятельств трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, где погибли десятки людей, говорится в сообщении МИД РФ.
Как отметили в МИД РФ, 2 мая исполняется шесть лет трагедии в Одессе. "В этот день в 2014 году при попустительстве ‑ а многие факты говорят и о прямом участии ‑ "майданных" властей озверевшие радикальные националисты устроили погром и совершили массовое убийство ‑ сожгли заживо в городском Доме профсоюзов десятки людей только за то, что они мирно выступили в защиту своих прав", - говорится в сообщении министерства.
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе
2 мая, 08:47
Аксенов напомнил о трагедии в Одессе 2 мая
В ведомстве подчеркнули, что "это варварское преступление, совершенное с особым цинизмом и жестокостью, вызвало широкий общественный и международный резонанс, однако установление всех обстоятельств произошедшего, несмотря на огромное количество видеозаписей с мест событий и свидетельских показаний очевидцев, так до сих пор не завершено и виновные в массовой гибели людей не понесли заслуженное наказание".
"Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и международная консультативная группа Совета Европы уже выражала свою обеспокоенность ходом расследования. Основной вывод правозащитников сводился к тому, что целью судебного процесса не стало выявление действительно виновных в трагедии, поскольку государство не смогло гарантировать независимое и быстрое расследование и не обеспечило надлежащую защиту участников процесса, а также судей, от давления", - отметили в ведомстве.
В МИД РФ подчеркнули, что смена власти на Украине в 2019 году не повлияла на ситуацию, ООН вынуждена была вновь констатировать отсутствие какого-либо прогресса в расследовании одесской трагедии. В недавнем докладе о ситуации с правами человека на Украине за период с 16 ноября 2019 года по 15 февраля 2020 года УВКПЧ отмечает полную безнаказанность по этому делу и подчеркивает, что семьи жертв до сих пор ищут правосудия, добавили в МИД.
Воздушные шары, выпущенные в небо жителями Одессы во время траурных мероприятий, посвященных годовщине трагических событий 2 мая 2014 года
2 мая, 08:53
В ЛНР уверены в неизбежности наказания для виновных в Одесской трагедии
В ведомстве подчеркнули, что "стремление украинских путчистов, захвативших власть в результате антиконституционного переворота в феврале 2014 года, режима Петра Порошенко, да и нынешних властей не допустить честного выяснения и обнародования всех обстоятельств событий мая 2014 года, свидетельствуют лишь об их причастности к тем преступлениям и прямой ответственности за одесскую трагедию".
"Призываем международную общественность и профильные правозащитные структуры продолжать добиваться от украинских властей полного и прозрачного выяснения всех обстоятельств как одесской трагедии, так и других резонансных преступлений, включая расстрелы на "майдане" и убийства журналистов", - подчеркнули в МИД РФ.
После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.
Траурные мероприятия у Дома профсоюзов в Одессе
2 мая, 04:01
День памяти по погибшим в результате событий 2 мая 2014 года в Одессе
4160102
РоссияПетр ПорошенкоОдессаЕвропаООНВ мире
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Липецк
Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14В Праге объяснили усиление мер безопасности в дипмиссии в Москве
01:12Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
00:59"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
00:54Экс-директор ФБР Коми недоволен отказом от преследования Флинна
00:47Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
00:36 В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19
00:31В Подмосковье приостановили посещение образовательных учреждений
00:24Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
00:23Европа виртуально отметит 75-летие освобождения от нацизма
23:58В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
23:55Британец пережил коронавирус, сепсис, остановку сердца и два инсульта
23:55В Польше отменили президентские выборы из-за COVID-19
23:53Министр обороны Хорватии подал в отставку после гибели двух пилотов
23:40В США число жертв коронавируса превысило 75 тысяч человек
23:38Трамп назвал вручение "Пулитцера" NYT за статьи о России позором
23:38В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
23:35Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции за расистские высказывания
23:32В Волгоградской области в цеху цементного завода обрушился потолок
23:30Освещавшая митинг во Владикавказе журналистка заразилась COVID-19
23:21В Госдуму внесли проект о ваучерах за несостоявшиеся туры
Лента новостейМолния