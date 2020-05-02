Тунис попросил у России медоборудование для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Тунис просит Россию поставить респираторы, маски и медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом, заявил РИА Новости посол страны в Москве Тарак Бен Салем.

Ранее в российском МИД РИА Новости сообщили, что ряд стран Африки и Ближнего Востока обратились к Москве за помощью в борьбе с COVID-19.

"Эта просьба о помощи является частью дружественных отношений между Тунисом и Россией. Тунис, как многие другие страны, столкнулся с беспрецедентным кризисом в сфере здравоохранения и экономики. Необходимы респираторы, маски и медицинское оборудование, которые помогут в оказании услуг в государственных больницах", - заявил посол.

Посол подчеркнул, что власти Туниса высоко оценивают систему здравоохранения в России. "Тунис, страна, находящаяся близко к Италии, оценила помощь, оказанную Россией этой соседней дружественной стране", - добавил он.

"Российские власти получили наш запрос с просьбой о помощи. Тунис надеется на шаг навстречу со стороны России, которая пообещала рассмотреть наш запрос. Это может только подтвердить качество дружественных и братских отношений между нашими странами и нашими народами", - заключил посол.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.