В Москве за сутки от COVID-19 выздоровели 608 пациентов

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Московские врачи вылечили от коронавируса 6374 человека, за сутки выздоровели ещё 608 пациентов после прохождения лечения, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших увеличивается с каждым днём. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровели ещё 608 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 6374", - сообщила Ракова.
По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
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