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Распространение нового коронавируса
2020-05-02T10:31
https://ria.ru/20200502/1570884805.html
Торгово-промышленная палата предложила снизить НДС для торговых центров
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569698074_0:127:3071:1854_1036x0_80_0_0_935096740274e4a739a160560ad9a713.jpg
РИА Новости

Торгово-промышленная палата предложила снизить НДС для торговых центров

10:31 02.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗакрытые магазины в торговом центре "Мега Новосибирск"
Закрытые магазины в торговом центре Мега Новосибирск
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Закрытые магазины в торговом центре "Мега Новосибирск". Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает снизить ставку НДС для торговых центров до 18% и отсрочить его уплату до февраля 2021 года на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, об этом РИА Новости заявил председатель комитета палаты по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Александр Каньшин.
"С учетом сложившейся экономической ситуации мы предлагаем принять ряд мер по поддержке организаций, работающих в индустрии коммерческой недвижимости. В их числе: включить коммерческую недвижимость и торговые центры в перечень списка отраслей наиболее пострадавших от последствий эпидемии коронавируса, снизить ставку НДС до уровня 18%, отсрочить уплату НДС и налога на прибыль до 31 января 2021 года, с постепенным ежемесячным погашением задолженности в течение 2021 и 2022 годов", - заявил он.
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При этом ТПП рассчитывает, что оказание помощи и поддержки со стороны государства сектору коммерческой недвижимости будет реализовано, как минимум, до конца текущего года.
"Данные меры, предпринятые в связи со сложившейся экономической обстановкой в результате эпидемии коронавируса, на наш взгляд, позволят сохранить в рабочем состоянии инфраструктуру обеспечения повседневных потребностей населения и дадут возможность добросовестно и надежно исполнять свои обязательства перед кредитными организациями, налоговыми органами и поставщиками, а также, что очень важно, сохранить рабочие места. Все это окупится в будущем для государства и людей", - уверен Каньшин.
В конце апреля глава ТПП Сергей Катырин также попросил председателя правительства Михаила Мишустина признать владельцев торговых центров и других арендодателей пострадавшими от распространения нового коронавируса.
На проблему обращал внимание и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он предложил президенту РФ Владимиру Путину включить торгово-развлекательные центры в перечни системообразующих организаций и распространить на них меры поддержки в пострадавших отраслях, предусмотренные для таких организаций. В качестве таковых Титов предложил предусмотреть для ТРЦ полугодовой мораторий на взимание платы за кредиты, а также предоставить шестимесячные каникулы по уплате по налогам на землю, имущество, по арендным платежам за государственное и муниципальное имущество.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр КаньшинМихаил МишустинТоргово-промышленная палата РФСергей КатыринЭкономика
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