Бывший топ-менеджер НАСА рассказал о первом полете шаттла

Первый полёт шаттла "Колумбия" состоялся в апреле 1981 года с экипажем из американцев Джона Янга и Роберта Криппена. Всего было выполнено 135 полётов шаттлов, два из них закончились катастрофами с гибелью 14 астронавтов - в 1986 и 2003 годах. Шаттлы были выведены из эксплуатации в 2011 году.