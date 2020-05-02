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РИА Наука
2020-05-02T10:02
https://ria.ru/20200502/1570884775.html
Бывший топ-менеджер НАСА рассказал о первом полете шаттла
https://cdn21.img.ria.ru/images/148697/13/1486971345_0:420:3000:2108_1036x0_80_0_0_4c3fdc9bc11f67bf188d1edb23c1d72d.jpg
РИА Новости

Бывший топ-менеджер НАСА рассказал о первом полете шаттла

10:02 02.05.2020
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© NASAСтарт американского шаттла "Колумбия"
Старт американского шаттла Колумбия
© NASA
Старт американского шаттла "Колумбия" . Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вероятность потерять шаттл и его экипаж в первом пилотируемом полёте в 1981 году по современной оценке составляла 1 к 9, сообщил бывший руководитель программы Space Shuttle в НАСА Уэйн Хэйл.
На 27 мая намечается первый с 2011 года американский пилотируемый космический полёт: на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска к Международной космической станции отправятся астронавты НАСА Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
"Меня спрашивали о том, насколько рискованным был STS-1 (первый полёт шаттла - ред.). В 1981 году было много неосведомленных догадок. Тридцать лет спустя, основываясь на всем, что мы знали, мы подсчитали, что вероятность потери экипажа и корабля составляла 1 к 9. Это довольно рискованно", - сообщил Хэйл на своей странице в Twitter.
Первый полёт шаттла "Колумбия" состоялся в апреле 1981 года с экипажем из американцев Джона Янга и Роберта Криппена. Всего было выполнено 135 полётов шаттлов, два из них закончились катастрофами с гибелью 14 астронавтов - в 1986 и 2003 годах. Шаттлы были выведены из эксплуатации в 2011 году.
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