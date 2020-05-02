Глава Роспотребнадзора оценила опасность бессимптомного течения COVID-19

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об опасности бессимптомного течения коронавируса.
Она отметила, что пока в России не зафиксировали ни одного случая повторного заражения инфекцией. В то же время переболевший человек, даже если хорошо себя чувствует, может оставаться переносчиком болезни.
"Могу сразу сказать, что очень долго вирус покидает организм", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого показали на канале "Россия 24".
По статистике ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 208 тысяч из них скончались. По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, выявлено 3,2 миллиона больных, умерли 228 тысяч.
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.
Россия занимает седьмую строчку по числу заразившихся, обогнав Иран, Китай и Турцию — более 124 тысяч (большинство из них в Москве). За все время умерли 1222 человека, свыше 15 тысяч поправились. Власти призвали граждан соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.