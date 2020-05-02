В Greenpeace рассказали, как безопасно выбрасывать маски

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Медицинские маски следует подержать дома три дня после использования, затем порезать и выбросить в контейнер для смешанных отходов, сообщили РИА Новости в российском отделении Greenpece.
"Надо оставить маску на карантине на три дня дома. За это время вирус гибнет, и можно уже в контейнер выбрасывать. Можно еще порезать, чтобы маску нельзя было использовать повторно или перепродать", - сказала руководитель программы "Ноль отходов" российского отделения Greenpeace.
2 мая, 02:00Сказано в эфиреМедицинские маски могут быть опасны. В каком случае?Медицинские маски и перчатки являются в определенных ситуациях источником потенциальной опасности. В этом убежден исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин. Своими опасениями он поделился с радио Sputnik.
Она также уточнила, что любые одноразовые предметы, которые использует больной человек или бессимптомный носитель, выброшенные в контейнер, представляют опасность дальнейшего заражения.
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