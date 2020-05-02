На Украине хотят приостановить строительство солнечных и ветряных станций

"Сегодня тариф очень велик, и наша национальная экономика не может платить такую большую цену, а энергетическая система - технически не способна ее интегрировать с обеспечением безопасности поставок", - цитирует ее пресс-служба министерства энергетики и защиты окружающей среды.

По ее словам, этот вопрос нужно было решать еще в прошлом году. В ближайшее время под председательством премьер-министра планируется собрать инвесторов и провести переговоры, заключить меморандум, который затем ляжет в основу соответствующего закона.

"Что там будет? Конечно, это уменьшение "зеленого тарифа", обязательная финансовая ответственность за небалансы. Нам сегодня нужно остановить новое строительство "солнца" и "ветра" по "зеленому тарифу" и перейти на аукционную модель поддержки, которая была принята в прошлом году законодательством и которая себя очень хорошо показала в других странах. Это позволит снизить стоимость "чистой" энергии, производимой из возобновляемых источников энергии, и в безопасный способ интегрировать ее в энергосистему", - отметила и. о. министра.