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2020-05-02T11:16
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На Украине хотят приостановить строительство солнечных и ветряных станций
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РИА Новости

На Украине хотят приостановить строительство солнечных и ветряных станций

09:57 02.05.2020 (обновлено: 11:16 02.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСолнечная электростанция во Львовской области
Солнечная электростанция во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Солнечная электростанция во Львовской области. Архивное фото
КИЕВ, 2 мая - РИА Новости. Строительство солнечных и ветряных электростанций по "зеленому тарифу" на Украине нужно приостановить и перейти на аукционную модель поддержки, заявила и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.
"Сегодня тариф очень велик, и наша национальная экономика не может платить такую большую цену, а энергетическая система - технически не способна ее интегрировать с обеспечением безопасности поставок", - цитирует ее пресс-служба министерства энергетики и защиты окружающей среды.
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По ее словам, этот вопрос нужно было решать еще в прошлом году. В ближайшее время под председательством премьер-министра планируется собрать инвесторов и провести переговоры, заключить меморандум, который затем ляжет в основу соответствующего закона.
"Что там будет? Конечно, это уменьшение "зеленого тарифа", обязательная финансовая ответственность за небалансы. Нам сегодня нужно остановить новое строительство "солнца" и "ветра" по "зеленому тарифу" и перейти на аукционную модель поддержки, которая была принята в прошлом году законодательством и которая себя очень хорошо показала в других странах. Это позволит снизить стоимость "чистой" энергии, производимой из возобновляемых источников энергии, и в безопасный способ интегрировать ее в энергосистему", - отметила и. о. министра.
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