В Астраханской области выявили 77 новых случаев заражения коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мая - РИА Новости. Еще 77 человек заболели коронавирусом в Еще 77 человек заболели коронавирусом в Астраханской области за последние сутки, общее число инфицированных составило 487 человек, сообщает региональный оперативный штаб по коронавирусу.

"По данным министерства здравоохранения, на 2 мая в Астраханской области зарегистрировано 487 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 77 - за минувшие сутки", - говорится в сообщении.

За весь период эпидемии 83 ранее получивших положительный диагноз выздоровели и выписаны, четыре человека умерли.

В качестве контактных лиц на учете состоит 3,4 тысячи человек. Под амбулаторным наблюдением находятся почти 2 тысячи человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.