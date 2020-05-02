В больнице в Коммунарке лечатся 516 пациентов

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Более 510 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 54 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
"Состоит на лечении 516. Из них: с диагнозом пневмония - 516 (99%), COVID-подтвержденных 304 (59%), на кислороде вне ОРИТ - 180 пациентов, в ОРИТ - 54 пациента, на ИВЛ - 29 пациентов. На ЭКМО - один пациент", - написал Проценко на своей странице в Facebook.
Данные о поступивших и выписанных пациентах не приводятся.
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