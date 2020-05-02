В ДНР заявили о 17 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки

ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, погиб один мирный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК ).

В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 22 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило 17 раз... В результате обстрела скончалась от полученных ранений мирная жительница", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 47 мин калибром 82 и 120 миллиметров, при обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатомёты. В зоне обстрела оказались 12 населенных пунктов, повреждены газопровод и линия электропередач, добавили там.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.