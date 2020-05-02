В ДНР заявили о 17 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки

ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, погиб один мирный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 22 нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило 17 раз... В результате обстрела скончалась от полученных ранений мирная жительница", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 47 мин калибром 82 и 120 миллиметров, при обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатомёты. В зоне обстрела оказались 12 населенных пунктов, повреждены газопровод и линия электропередач, добавили там.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.